En kötü senaryo! Fred sakatlandı

F.Bahçe, Lugano maçında Fred şoku yaşadı. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki yıldızı, bir pozisyon sırasında aldığı darbeyle sakatlandı. Bir süre oyuna devam etmeye çalışan Brezilyalı, ardından kenara değişiklik işareti yaptı. Dizinden problem yaşayan ve 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakan 31 yaşındaki oyuncunun çıkarken moralinin bozuk olduğu dikkat çekti.
Takımın en önemli silahlarından olan Fred'in, Lille ile oynanacak iki maçı ve ligin ilk haftasındaki Adana Demir müsabakasını kaçıracağı bildirildi.
KRUNİC YİNE ÇILDIRTTI
İsviçre'deki ilk maçta da ilk 11'de sahaya çıkan ve performansı eleştiri konusu olan Rade Krunic, Kadıköy'deki rövanşta da as kadroda yer aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu tercihi şaşırtırken, 30 yaşındaki oyuncu yine taraftarı kızdırdı.
Tecrübeli futbolcu, ilk yarıda bazı pozisyonlar sonrası tribünlerce ıslıklandı. Portekizli hoca da ikinci yarıda Krunic'i çıkarıp yerine Mert Hakan Yandaş'ı aldı.
MAXİMİN KADRODA EN NESYRİ TRİBÜNDE
F.Bahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, rövanşta Lugano müsabakasıyla birlikte ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Arabistan ekibi Al-Ahli'den 1 sezonluğuna kiralık olarak kadroya dahil edilen Fransız sol kanat, ilk maçta darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosuna yer almamıştı. Sarılacivertlilerin bir diğer yeni transferi Youssef En Nesyri ise karşılaşmayı tribünden takip etti.