En kötü senaryo! Fred sakatlandı

F.Bahçe, Lugano maçında Fred şoku yaşadı. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki yıldızı, bir pozisyon sırasında aldığı darbeyle sakatlandı.Takımın en önemli silahlarından olan Fred'in, Lille ile oynanacak iki maçı ve ligin ilk haftasındaki Adana Demir müsabakasını kaçıracağı bildirildi.İsviçre'deki ilk maçta da ilk 11'de sahaya çıkan ve performansı eleştiri konusu olan Rade Krunic, Kadıköy'deki rövanşta da as kadroda yer aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu tercihi şaşırtırken,Tecrübeli futbolcu, ilk yarıda bazı pozisyonlar sonrası tribünlerce ıslıklandı. Portekizli hoca da ikinci yarıda Krunic'i çıkarıp yerine Mert Hakan Yandaş'ı aldı.F.Bahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, rövanşta Lugano müsabakasıyla birlikte ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Arabistan ekibi Al-Ahli'den 1 sezonluğuna kiralık olarak kadroya dahil edilen Fransız sol kanat, ilk maçta darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosuna yer almamıştı. Sarılacivertlilerin bir diğer yeni transferi Youssef En Nesyri ise karşılaşmayı tribünden takip etti.