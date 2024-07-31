Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri RAMS Başakşehir, San Marino'da tur için sahaya çıkacak
Giriş Tarihi: 31.7.2024 09:43

RAMS Başakşehir, San Marino'da tur için sahaya çıkacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

AA
RAMS Başakşehir, San Marino’da tur için sahaya çıkacak

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Maqedonci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.

BAŞAKŞEHİR'İN OLASI YENİ RAKİBİ

Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
RAMS Başakşehir, San Marino'da tur için sahaya çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA