RAMS Başakşehir, San Marino’da tur için sahaya çıkacak

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Maqedonci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.
BAŞAKŞEHİR'İN OLASI YENİ RAKİBİ
Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.