SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Goretzka transferinde rakip Atletico Madrid

Teknik direktör Okan Buruk'un orta saha listesinde ilk sırada yer alan Goretzka hakkında geniş çaplı bir haber yapan Alman gazetesi Bild'e göre, Atletico Madrid de bu transfer için devrede. Hatta haberde yer alan detaylarda, Atletico'nun bir süredir Goretzka ile konrat masasında olduğu, tecrübeli futbolcunun İspanya'ya gidip gitmeme konusunda kararsızlık yaşadığı belirtildi.

Galatasaraylı yetkililer de geçtiğimiz haftalarda Alman yıldızla görüşmüş ve oyuncunun sarı-kırmızılılara o günlerde yeşil ışık yaktığı dile getirilmişti.

Galatasaray Yönetimi'nin çok kısa bir süre içerisinde hem Goretzka hem de Bayern Münih ile tekrar masaya oturması bekleniyor.