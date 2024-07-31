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Giriş Tarihi: 31.7.2024 09:47

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Jota bombası!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor... Siyah beyazlılar, şimdi de Al-Ittihad forması giyen Jota'ı gündemine aldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Jota bombası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da isteğiyle kanat transferi yapmayı planlayan Beşiktaş gözünü Suudi ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Portekizli yıldız Jota'ya dikti.

Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlıların Körfez ekibinin yollarını ayırmayı düşündüğü 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve boşa çıkması durumunda hamle yapmayı planladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında Celtic'ten 29 milyon Euro karşılığında Suudi ekibine transfer olan Portekizli futbolcu forma giydiği 25 maçta 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Yıldız futbolcu için eski takımı Celtic'in de oyuncunun durumunu takip ettiği gelen haberler arasında.

Güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun kulübüyle kontratı 2026'da sona erecek.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Jota bombası!
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