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Giriş Tarihi: 31.7.2024 10:00

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan Hoedt için son teklif!

Son dakika haberi: Trabzonspor, sol stoper Wesley Hoedt için Watford’a 4’üncü ve son teklifini sundu, fiyatı 2 milyon Euro’ya kadar yükseltti. 30 yaşındaki futbolcunun da bordo mavililere gelmeye hazır olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan Hoedt için son teklif!

Fırtına sağ stopere Savic'i transfer ettikten sonra sol stopere de takviye yapmak istiyor. Bu bölge için görüşülen isimlerin başında ise Watford forması giyen Wesley Hoedt geliyor. 30 yaşındaki stoper için bugüne kadar 3 farklı teklif yapan yönetim istediği sonucu alamamıştı. Kulübünün satmak istemediği Hollandalı futbolcu için Trabzonspor son bir teklif daha sundu ve fiyatı 2 milyon euro'lara kadar çıkardı. Yönetimin İngiliz ekibinden kesin bir cevap istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen sol stoper, 44 maçta forma giymiş, 3 gol ve 3 asist üretmişti. 1.93 boyundaki oyuncunun Watford ile bir yıllık daha sözleşmesi var. 2018 yılında piyasa değeri 15 milyon euro olan Wesley Hoedt, 2.2 milyon euro piyasa değerine sahip.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan Hoedt için son teklif!
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