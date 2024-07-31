SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Weghorst ile anlaşma tamam: Burnley’den yanıt bekleniyor…

Trabzonspor Yönetim Kurulu, tamamladığı 9 transferin ardından forvet, stoper ve orta saha takviyesi için kollarını sıvadı. Daha önce 2022-23'te yarım sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Wout Weghorst'un transferini sonuçlandırmak adına yoğun mesai harcayan kulüp yetkilileri, Hollandalı golcüyle maddi konularda fikir birliğine vardı. Trabzon'da kalacağı ev gösterilen ve çok beğenen 31 yaşındaki oyuncunun kulübü Burnley ile resmi olarak bonservis görüşmelerine başlandı. İngiliz ekibinin kadro planlamasında düşünmediği Weghorst'un satışı için ilk etapta Trabzonspor'dan önemli bir rakam talep ettiği ancak daha sonra oyuncunun gitme arzusu karşısında fiyatta düşüş yaptığı öğrenildi.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, oyuncuyla görüştüğü ve oyun planı başta olmak üzere kendisini istediklerini dile getirdiği kaydedildi. Bu arada Weghorst dışında Trabzonspor, Paul Onuachu için Southampton'a bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'luk teklifi için yanıt istedi. İngiliz kulübü, geri dönüş yapmamıştı.Trabzonspor'un yeni transferlerinden sol bek Borna Barisic, Ruzomberok maçı öncesi sakatlanmıştı. Tedbir amaçlı kadrodan çıkartılan 31 yaşındaki oyuncu, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Hırvat futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve teknik ekibin görev vermesi durumunda yarınki rövanşta oynayabileceği belirtildi.Trabzonspor sağ stopere Savic'i aldıktan sonra sola da Watford forması giyen Wesley Hoedt'i istiyor. 30 yaşındaki oyuncu için bugüne kadar 3 farklı teklif yapan bordo-mavililer, bir sonuca ulaşamadı. Kulübünün satmaya yanaşmadığı oyuncu için Trabzon son bir teklifte bulundu. Önerilen bonservis rakamının 2 milyon Euro seviyelerine kadar çıktığı ve yönetimin, İngiliz ekibinden kesin bir cevap beklediği öğrenildi.