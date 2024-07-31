Trabzonspor, Okay Yokuşlu’yu kadrosuna kattığını açıkladı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu KAP'a bildirdi. Bordo-Mavililer, Okay Yokuşlu için West Bromwich'e 1 milyon 650 bin avro ödeyecek.

Trabzonspor'un açıklaması: "Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

-3 taksit halinde 1.6 milyon euro bonservis

-Oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme

-2024-2025 sezonunda 46.047.500 TL maaş

-2025-2026 sezonunda 51.075.000 TL maaş

-2026-2027 sezonunda 56.112.500 TL maaş

-Opsiyon kullanılması halinde 2027-2028 sezonunda 61.150.000 TL maaş