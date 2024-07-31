Weghorst tamam sıra Burnley’de

Trabzonspor Yönetim Kurulu, tamamladığı 9 transferin ardından forvet, stoper ve orta saha takviyesi için kollarını sıvadı.Trabzon'da kalacağı ev gösterilen ve çok beğenen 31 yaşındaki oyuncunun kulübüİngiliz ekibinin kadro planlamasında düşünmediği Weghorst'un satışı için ilk etapta Trabzonspor'dan önemli bir rakam talep ettiği ancak daha sonra oyuncunun gitme arzusu karşısında fiyatta düşüş yaptığı öğrenildi.Bu arada Weghorst dışında Trabzonspor,Paul Onuachu için Southampton'abonuslarla birlikte 7 milyon Euro'lukteklifi için yanıt istedi. İngiliz kulübü,geri dönüş yapmamıştı.Trabzonspor'un yeni transferlerinden sol bek Borna Barisic, Ruzomberok maçı öncesi sakatlanmıştı. Tedbir amaçlı kadrodan çıkartılan 31 yaşındaki oyuncu, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Hırvat futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve teknik ekibin görev vermesi durumunda yarınki rövanşta oynayabileceği belirtildi.Trabzonsporsağ stopere Savic'i aldıktan sonra sola da Watford forması giyen Wesley Hoedt'i istiyor. 30 yaşındaki oyuncu için bugüne kadar 3 farklı teklif yapan bordo-mavililer, bir sonuca ulaşamadı. Kulübünün satmaya yanaşmadığı oyuncu için Trabzon son bir teklifte bulundu.