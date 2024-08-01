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Giriş Tarihi: 1.8.2024 21:06 Son Güncelleme: 1.8.2024 21:27

Başakşehir'in rakibi La Fiorita! İlk 11'ler belli oldu... | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir, La Fiorita ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 6-1 kazanan temsilcimiz, bu maçı da kazanarak rahat bir şekilde turlamak istiyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Başakşehir’in rakibi La Fiorita! İlk 11’ler belli oldu... | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir, La Fiorita ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 6-1 kazanan temsilcimiz, bu maçı da kazanarak rahat bir şekilde turlamak istiyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu. İşte tüm detaylar...

LA FİORİTA - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Fiorita - Başakşehir maçı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR 11'LERİ

La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese

Başakşehir: Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

AVRUPA'DA 52. RANDEVU

Söz konusu müsabakayla turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 52. randevusuna çıkacak. İstanbul ekibi, geride kalan 51 maçta 18 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 12 beraberlik yaşadı.

Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1'lik skorla mağlup ederek, rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti.

EN FARKLI GALİBİYET

Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, bu sonuçla birlikte kulüp rekorunu kırdı ve Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertlilerin daha önceki en farklı galibiyetini 8 Eylül 2022 tarihinde UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts ile deplasmanda oynadığı maçta 4-0'lık skorla almıştı.

Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Iberia 1999 - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Söz konusu eşleşmede oynanan ilk maçı Iberia 1999 sahasında 2-0 kazandı.

İSVEÇ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

La Fiorita - Başakşehir mücadelesinde İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci düdük çalacak. Maqedonci'nun yardımcılıklarını Robin Wilde ve Simon Kristensson yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Victor Wolf olacak.

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Başakşehir'in rakibi La Fiorita! İlk 11'ler belli oldu... | UEFA Konferans Ligi
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