BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ante Rebic: Beklediğim şansı bulamadım

Beşiktaş, KAP'a yaptığı bildirimde, Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Rebic yaptığı açıklamada kendisine yeterince şans tanınmadığını söyledi. Hırvat futbolcu, Almanya ve İngiltere'den teklifler olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiğini hatırlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş taraftarlarını çok sevdim. Performansım çok iyi olmasına rağmen yeterli şans verilmedi. Sakatlık geçirdim. Şimdi çok iyiyim. Almanya ve İtalya'dan birkaç takım bana talip olduğunu iletti. İyi bir teklife evet diyeceğim." (Hürriyet)