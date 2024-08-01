BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mario Hermoso, Kartal’ı reddetti

Beşiktaş daha önce de gündemine gelen İspanyol stoper Mario Hermoso'nun menajeriyle geçtiğimiz günlerde son kez temasa geçmiş ve 2+1 yıllık kontrat önermişti. Siyah-Beyazlılar ayrıca Atletico Madrid'de geçen sezon beraber oynayan Gabriel Paulusta'yı da devreye sokmuş ve 29 yaşındaki oyuncuyla telefonda konuşarak Beşiktaş'a gelmesi konusunda tavsiyeler vermesini istemişti. Ancak; Hermoso'nun telefonda hem Paulista'ya hem de Beşiktaş yönetimine Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini söylediği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'A 'HAYIR' DEDİ

Beşiktaş yönetiminin de bu gelişme üzerine Hermoso defterini kapattığı ve listesindeki diğer stoper adaylarına yöneldiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun Körfez ekiplerinden teklif beklediği ifade ediliyor. 1.84 boyundaki Hermoso, sezonun sona ermesiyle birlikte Madrid ekibinden ayrılmış ve uzun süre Napoli ile görüşmüş, ancak sonuç alamamıştı. 2019 yılından bu yana Atletico Madrid'de oynayan Hermoso, Atletico'da 174 resmi maça çıktı. 25 milyon Euro piyasa değeri bulunan başarılı isim, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistle mücadele etti. (Takvim)