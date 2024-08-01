FENERBAHÇE HABERLERİ: Armand Lauriente açıklaması "15 ya da 20 olabilir"

Sky Sports'a konuşan Carnevali, "Rakamların ötesinde, onu isteyen kulüplere çok bağlı. Laurienté başka talepleri de olan bir oyuncu. Marsilya'nın yanı sıra ilk harekete geçenlerden biri olan Mourinho ile Fenerbahçe de var. Ancak bizim için önemli olan bu çocuğun değerini de düşünmemiz gerekiyor. Birçok olasılık var. Bir rakam söyleyebilir miyiz? Bilmiyorum. Yaklaşık 15 ya da 20 olabilir. Bunun doğru rakam olduğunu düşünüyoruz ama size şunu da söyleyebilirim ki oyuncuyu tutmak için bu ekonomik sonuçtan vazgeçmeyi neredeyse tercih ederdim" dedi.

Serie B'ye düşmeleri sebebiyle oyuncuları tutmakta zorlanabileceklerini söyleyen Carnevali, "Önümüzdeki yıl Serie B'de olacağımızın ve bunun sonuçları olacağının farkında olmalıyız. Ayrıca bu oyuncularla küme düştüğümüzü ve bu oyuncularla geri dönmek istediğimizi de söylemeliyiz. Ancak bu oyuncuların motivasyonlarını da düşünmemiz gerekiyor. Eğer bir transfer olacaksa, bu doğru değerde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 40 maça çıkan Fransız yıldız 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

