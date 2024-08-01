FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko-Tadic-Szymanski’ye can kurban

- Fenerbahçe'nin Lugano maçlarındaki performansı, Fransız ekibi Lille'i geçmeye yeterli olur mu?

ÖMER ÜRÜNDÜL - MOURINHO DERSİNE ARTIK ÇOK İYİ ÇALIŞMALI

Fenerbahçe'nin zayıf rakip Lugano karşısındaki saha içi performansı iki maça baktığımızda yeterli değildi. Bilhassa rakibin çok mücadele edip, tempolu oynadığı 2 karşılaşmanın da ilk yarılarında sarı-lacivertliler ciddi sıkıntılar yaşadı. Normal şartlarda üçüncü ön eleme turunda Lille ile eşleşmek şanssız bir kuraydı. Jose Mourinho'nun bu müsabaka için dersine çok iyi çalışması lazım. Zaten teknik adamlığında da bu deneyimi ve kalitesi mevcut.

İSKENDER GÜNEN - BU OYUN SONRAKİ TURA YETMEZ, RAKİP DİRENÇLİ

İlk maçta alınan 4-3'lük skordan sonra F.Bahçe'nin rahatlıkla turu geçeceği düşünülmüştü ama beklendiği gibi kolay olmadı. Özellikle maçın ilk yarsında oyunu istediği gibi yönlendiren bir Lugano vardı. 1-0'dan sonra Livakovic'in kurtarışı olmasa çok daha zorlu bir süreç ortaya çıkardı. Fenerbahçe'nin sorunlarının başında orta alandaki yetersizlikler var. Fred geçen sezonki formundan uzak. Krunic, bir türlü beklenen oyunu ortaya koyamıyor. Ferdi sol ön değil, sol bek olarak düşünülmeli. Fenerbahçe'nin performansı, Lille maçında turu geçmeye yetmez. Mourinho, Lille gibi Fransa Ligi'nin en dirençli ve hücum aksiyonlarında etkin takımına karşı mutlak orta alanda daha agresif oyun tercih etmeli.