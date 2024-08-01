FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko-Tadic-Szymanski’ye can kurban

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde ileri üçlü, geçen sezon olduğu gibi takımı sırtında taşıyor. Lugano'yu Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde iki maçta da (3-4/2-1) devirerek 6-4'lük skorla saf dışı bırakan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko (4 gol), Dusan Tadic (2 asist) ve Sebastian Szymanski'nin (1 gol-1 asist) gösterdiği yüksek performans, bunda başrol oynadı. Yeni transferlerin henüz forma giymediği bir dönemde teknik heyetin gözüne giren muhteşem 3'lü, geçen sezondan bu yana sergilediği performansla F.Bahçe'nin adeta eli kolu oldu.
10 KEZ PENALTI KAZANDILAR
Fenerbahçe, geride kalan dönemle beraber tüm kulvarlarda ağlara toplamda 155 gol gönderdi. Takımın en fazla forma giyen isimleri olan Dzeko (29 gol-4 asist), Tadic (16 gol-17 asist) ve Szymanski (14 gol-16 asist) rakip fileleri tam 59 kez sarsarken 37 de asist gerçekleştirdi. 155 golün 96'sına katkıda bulunan sarı-lacivertli oyuncular, kaydedilen gollerin yüzde 62'sine direkt etki ederek takımın yarısından fazlasını oluşturdu. Aynı zamanda takım adına 10 defa da penaltı kazanarak pozitif bir başka katkıda bulundu.
- Fenerbahçe'nin Lugano maçlarındaki performansı, Fransız ekibi Lille'i geçmeye yeterli olur mu?
ÖMER ÜRÜNDÜL - MOURINHO DERSİNE ARTIK ÇOK İYİ ÇALIŞMALI
Fenerbahçe'nin zayıf rakip Lugano karşısındaki saha içi performansı iki maça baktığımızda yeterli değildi. Bilhassa rakibin çok mücadele edip, tempolu oynadığı 2 karşılaşmanın da ilk yarılarında sarı-lacivertliler ciddi sıkıntılar yaşadı. Normal şartlarda üçüncü ön eleme turunda Lille ile eşleşmek şanssız bir kuraydı. Jose Mourinho'nun bu müsabaka için dersine çok iyi çalışması lazım. Zaten teknik adamlığında da bu deneyimi ve kalitesi mevcut.
İSKENDER GÜNEN - BU OYUN SONRAKİ TURA YETMEZ, RAKİP DİRENÇLİ
İlk maçta alınan 4-3'lük skordan sonra F.Bahçe'nin rahatlıkla turu geçeceği düşünülmüştü ama beklendiği gibi kolay olmadı. Özellikle maçın ilk yarsında oyunu istediği gibi yönlendiren bir Lugano vardı. 1-0'dan sonra Livakovic'in kurtarışı olmasa çok daha zorlu bir süreç ortaya çıkardı. Fenerbahçe'nin sorunlarının başında orta alandaki yetersizlikler var. Fred geçen sezonki formundan uzak. Krunic, bir türlü beklenen oyunu ortaya koyamıyor. Ferdi sol ön değil, sol bek olarak düşünülmeli. Fenerbahçe'nin performansı, Lille maçında turu geçmeye yetmez. Mourinho, Lille gibi Fransa Ligi'nin en dirençli ve hücum aksiyonlarında etkin takımına karşı mutlak orta alanda daha agresif oyun tercih etmeli.