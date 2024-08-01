TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de fikstür çekimi yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 2. Lig, 31 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık'ta sona erecek. İkinci devrenin 18 Ocak 2025'te başlayacağı ligde normal sezon 3 Mayıs 2025'te tamamlanacak ve ardından play-off aşamasına geçilecek. 2. Lig'de 22'nci ve 29'uncu hafta müsabakaları hafta içinde oynanacak.
Gruplarında ilk sırayı alan 2 takım ile play-off'tan gelen bir ekip, 1. Lig'e yükselecek. Son 3 sırayı alan takımlar ise küme düşecek. TFF 3. Lig ise 7 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık'ta son bulacak.
İkinci devrenin 18 Ocak 2025'te başlayacağı 3. Lig'de normal sezon 26 Nisan'da son erecek ve play-off maçlarına geçilecek. Ligde 26. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.
Gruplarında ilk sırayı alan 4 takım ile play-off'tan gelen 2 ekip, 2. Lig'e yükselme hakkı kazanacak. Son 3 sıradaki takımlar ise sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
2. LİG
Beyaz Grup:
Sarıyer-Hes İlaç Afyonspor
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kepezspor
1461 Trabzon FK-Isparta 32
Altınordu-İnegölspor
Karaköprü Belediyespor-Kırklarelispor
Altay-Anagold 24Erzincanspor
Batman Petrolspor-Ankaraspor
Fethiyespor-GMG Kastamonuspor
İskenderunspor-Tuzlaspor
Kırmızı Grup:
Somaspor-Diyarbekirspor
Erbaaspor-Bucaspor 1928
Arnavutköy Belediyesi Futbol-Karacabey Belediyespor
Ankara Demirspor-Serik Belediyespor
68 Aksaray Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı
Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu
Çimentaş Elazığspor-Karaman FK
AcnTURK Sigorta Vanspor-Belediye Derincespor
Giresunspor-Nazilli Belediyespor
3. LİG
1. Grup:
Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bulvarspor
Karşıyaka-Kırşehir Futbol
Düzcespor-Bursaspor
Tokat Belediye Plevnespor-Belediye Kütahyaspor
Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor
Muş 1984 Muşspor-Kahramanmaraşspor
Anadolu Üniversitesi-Kuşadasıspor
2. Grup:
Amasyaspor-Muğlaspor
Smart Holding A.Ş. Çayelispor-Silivrispor
Tire 2021 FK-Kelkit Hürriyetspor
Etimesgut Belediyespor-Uşakspor
Balıkesirspor-Fatsa Belediyespor
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Türkmetal 1963
Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor
Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
3. Grup:
Osmaniyespor FK-52 Orduspor FK
Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Alanya Kestelspor
Bursa Yıldırımspor-Çankayaspor
Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol
Küçükçekmece Sinopspor-Pazarspor
Efeler 09-Viranşehir Belediyespor
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karabük İdmanyurdu
4. Grup:
Kahramanmaraş İstiklalspor-Ağrı 1970
Kırıkkalegücü-Büyükçekmece Tepecikspor
Zonguldak Kömürspor-Talasgücü Belediyespor
Sebat Gençlikspor-1926 Polatlı Belediyespor
Turgutluspor-Nilüfer Belediye FK
Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler
Mardin 1969-Niğde Belediyespor
Orduspor 1967-Edirnespor