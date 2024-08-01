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Giriş Tarihi: 1.8.2024 11:21

TRABZONSPOR HABERLERİ: Weghorst'ta imza artık çok yakın

Trabzonspor'da Paul Onuachu’dan sonuç alınamayınca Wout Weghorst’la başlayan görüşmeler mutlu sona çok yakın. Hollandalı yıldız için dün bakılan eve aileden onay geldi. İş artık 1.97’lik kule için küçük detaylara kaldı. Ruzomberok maçının ardından imzalar atabilir.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Weghorst’ta imza artık çok yakın

Trabzonspor, Hollandalı golcü Wout Weghorst ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. Kulüp, 1.97 boyundaki forvetle maddi konularda anlaşma sağladı. Weghorst, kendisi için gösterilen evi beğendi ve sadece küçük detaylar kaldı. Şimdi Trabzonspor, Burnley ile transferin son aşamalarını tamamlamayı bekliyor.

Weghorst, Beşiktaş'ta kiralık oynadığı dönemde dikkat çekici performansıyla tanınmıştı. Manchester United'a transfer olduktan sonra beklenen çıkışı yapamayan oyuncu, Hoffenheim'da kiralık olarak forma giydi ve Bundesliga'da 30 maçta 7 gol, 4 asist kaydetti. İkinci kez Türkiye'de boy göstermeye hazırlanan yıldız oyuncunun transferi taraftar tarafından da heyecanla bekleniyor. (Fanatik)

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Weghorst'ta imza artık çok yakın
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