TRABZONSPOR HABERLERİ: Weghorst’ta imza artık çok yakın

Trabzonspor, Hollandalı golcü Wout Weghorst ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. Kulüp, 1.97 boyundaki forvetle maddi konularda anlaşma sağladı. Weghorst, kendisi için gösterilen evi beğendi ve sadece küçük detaylar kaldı. Şimdi Trabzonspor, Burnley ile transferin son aşamalarını tamamlamayı bekliyor.

Weghorst, Beşiktaş'ta kiralık oynadığı dönemde dikkat çekici performansıyla tanınmıştı. Manchester United'a transfer olduktan sonra beklenen çıkışı yapamayan oyuncu, Hoffenheim'da kiralık olarak forma giydi ve Bundesliga'da 30 maçta 7 gol, 4 asist kaydetti. İkinci kez Türkiye'de boy göstermeye hazırlanan yıldız oyuncunun transferi taraftar tarafından da heyecanla bekleniyor. (Fanatik)