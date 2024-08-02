Başakşehir ezdi geçti

UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, yoluna emin adımlarla devam ediyor. İkinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı evinde 6-1 mağlup eden turuncu- lacivertliler, dün de deplasmanda rakibini 4-0 devirerek 3. tur biletini aldı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri 13. dakikada Piatek'in altıpas önünde yaptığı vuruşla öne geçti.
31'de Ömer Ali Şahiner ceza sahası içi sol çaprazdan fileleri sarsıp farkı 2'ye çıkardı. 35'te de Hamza Güreler ağları havalandırdı: 3-0. İlk yarı bu skorla biterken 90+1'de sahneye yine Piatek çıktı ve skoru belirledi: 4-0.
Eşleşmeden galip ayrılan Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Gürcistan ekibi İberia Tbilisi oldu.