Başakşehir ezdi geçti

UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, yoluna emin adımlarla devam ediyor. İkinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı evinde 6-1 mağlup eden turuncu- lacivertliler, dün de deplasmanda rakibini 4-0 devirerek 3. tur biletini aldı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri31'de Ömer Ali Şahiner ceza sahası içi sol çaprazdan fileleri sarsıp farkı 2'ye çıkardı. 35'te de Hamza Güreler ağları havalandırdı: 3-0. İlk yarı bu skorla biterkenEşleşmeden galip ayrılan Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Gürcistan ekibi İberia Tbilisi oldu.