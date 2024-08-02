SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ta ayrılık sırası Muleka’da

Beşiktaş yönetimi, Jackson Muleka'ya talip olan Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Kholood ile pazarlıklarını sürdürüyor. Al-Kholood, siyahbeyazlılara 500 bin Euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti.

Beşiktaşlı kurmayların hem kiralama hem de opsiyon ücretini biraz daha artırmak adına görüşmelere devam ettiği belirtildi. Oyununcun da kendisine yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Bu arada Ajdin Hasic, bedelsiz bir şekilde Polonya'nın MKS Cracovla SSA Krakow takımına transfer oldu. Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki Boşnak oyuncunun bir sonraki satışından pay alacağı belirtildi.