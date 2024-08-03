10 maddede Galatasaray ve Beşiktaş

Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahibini bulacak... 2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. İşte dev maç öncesi iki takımdaki son durum...

10 MADDEDE FLORYA

Avusturya kampından pazar günü dönen Galatasaray, salı akşamı Florya'da toplandı ve Süper Kupa hazırlıklarına başladı.



1- OKAN Buruk, Parma ile oynanan son hazırlık maçında Beşiktaş derbisinin provasını yaptı.

2- GEÇEN sezonun jokerleri Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu hafta boyunca as takımla çalıştı.

3- İYİ bir hazırlık kampı geçiren Zaha ve Ziyech ilk 11'de düşünülüyor.

4- BÜYÜK maçların büyük golcüsü İcardi, Süper Kupa'da Aslan'ın en önemli kozu. Fazla kilolarını veren ve fit duruma gelen Arjantinli yıldız, dev maça ileri uçta başlayacak, Batshuayi ikinci yarıda şans bulacak.

5- BATSHUAYI dışında takıma geç katılan Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu kulübeden hamle oyuncuları olacak.

6- FİNALDE takımına güvenen Okan Buruk, antrenmanlarda özel penaltı çalışması yaptırmadı.

7- YENİ transfer Jelert ağrıları nedeniyle bireysel çalıştı ve derbi planları Danimarkalı sağ beke göre yapılmadı.

8- COPA America sonrası izin verilen Davinson Sanchez, perşembe günü takıma döndü ve sarı-kırmızılılar tam kadro oldu.

9- FUTBOL şubesinin yeni sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, Metin Oktay Tesisleri'ndeki çoğu antrenmanı takip edip teknik heyet ve oyunculara moral verdi.



10 MADDEDE ÜMRANİYE



Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst, Türkiye kariyerine kupa ile başlamak ve 7. kez bu sevinci yaşamak istiyor.



1- SİYAH-beyazlılar sezonu 1 Temmuz'da İstanbul'da açtıktan sonra 10-20 Temmuz arasında Slovenya'da çalıştı. Ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde idmanlarına devam etti.

2- BEŞİKTAŞ, 6 hazırlık maçından 3'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu.

3- RAFA Silva form tuttu ve maharetlerini hazırlık maçlarında da sergilerken Immobile ile uyumlu görüntü verdi.

4- PAULISTA iyi bir süreç geçirdi ancak Colley'nin performansı ve uyumu tam anlamıyla Paulista'ya eşlik etmekten uzaktı.

5- VAN Bronckhorst, takımdan hızlı ve tempolu bir oyun istiyor. Oyunu pas ile hızlandırarak topu kısa ve seri kullanmayı amaçlıyor.

6- HOLLANDALI hocanın planlarında bir bek hücuma dahil olurken, diğeri ise savunmayı üçleyen oyuncuyu konumuna çekiliyor. Masuaku'yu hücumda, Svensson'u ise savunmada bu şekilde değerlendiriyor.

7- BEŞİKTAŞ'IN geriden oyun kurarken sorumluluğu en yüksek ismi Musrati.

Libyalı orta saha takımı geriden yönlendiren isimken, top hücuma geçiş yaptığında orkestra şefi Rafa Silva oluyor.

8- SEMİH Kılıçsoy, iç forvet gibi kullanılıyor. Giovanni van Bronckhorst, Rashica'nın çizgiye, Semih'in de Immobile'ye yakın olmasını istiyor.

9- SİYAH-beyazlılar, rakibi orta sahadan hızlı geçişle hazırlıksız ve savunmayı oturtamadan yakalamak istiyor. Bu nedenle merkez üçlüsü Gedson, Musrati ve Rafa Silva'nın oyunun kaderini belirleyeceği düşünülüyor.