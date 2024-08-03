Biz kaçıyoruz Çekya kovalıyor

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı artmaya devam etti. Fenerbahçe, geçen salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu 2-1 mağlup etti. Önceki gece de UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor, sahasında Ruzomberok'u 1-0 yenerek 3. tura yükselirken; Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir ise deplasmanda La Fiorita'yı 4-0'lık skorla geçip yoluna devam etti.1- İNGİLTERE: 89.1602- İTALYA: 79.1063- İSPANYA: 73.9894- ALMANYA: 71.6605- FRANSA: 57.7366- HOLLANDA: 53.9007- PORTEKİZ: 48.4168- BELÇİKA: 42.4009- TÜRKİYE: 34.80010- ÇEKYA: 34.550