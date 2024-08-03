Biz kaçıyoruz Çekya kovalıyor

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı artmaya devam etti. Fenerbahçe, geçen salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu 2-1 mağlup etti. Önceki gece de UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor, sahasında Ruzomberok'u 1-0 yenerek 3. tura yükselirken; Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir ise deplasmanda La Fiorita'yı 4-0'lık skorla geçip yoluna devam etti. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA sıralamasında puanını 34.800 yaptı ve 9. sıradaki yerini korudu. Hemen arkamızdaki Çekya'nın temsilcileri Sparta Prag, M.Boleslav ve Banik Ostrava da kayıpsız devam edince puanları 34.550'ye yükseldi.
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI
1- İNGİLTERE: 89.160
2- İTALYA: 79.106
3- İSPANYA: 73.989
4- ALMANYA: 71.660
5- FRANSA: 57.736
6- HOLLANDA: 53.900
7- PORTEKİZ: 48.416
8- BELÇİKA: 42.400
9- TÜRKİYE: 34.800
10- ÇEKYA: 34.550