Son dakika haberi: Süper Kupa Finali’nde dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçının 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, bugün saat 20.45'te Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
DEV DERBİ ATV'DE
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU
Transfer sezonunda flaş hamleler yapan iki ezeli rakip de yeni sezona kupayla girmek istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da muhtemel 11'i belli oldu.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Ziyech, Zaha, Icardi.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.
SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU
1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.
Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.
İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN
Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.
EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.