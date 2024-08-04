Galatasaray, Gabriel Sara’yı açıkladı!

Galatasaray, Brezilyalı yıldız oyuncu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray, Sara ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Norwich City'e 3 taksit halinde 18 milyon euro bonservis ve oyuncuya da 2.75 milyon euro yıllık maaş ödemesi yapacak.

GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."