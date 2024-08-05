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Giriş Tarihi: 5.8.2024 14:41

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo'dan transfer talebi

Süper Lig'den dört takımın kadrosuna katmak istediği Miguel Crespo, gelen bu tekliflerin hepsini reddetti ve yönetime, "Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo’dan transfer talebi

Fenerbahçe'de gidecek futbolcuların çokluğu can sıkarken, oyuncuların gelen teklifleri beğenmemesi de ayrı bir problem oldu. Süper Lig'den dört takımın kadrosuna katmak istediği Miguel Crespo, gelen bu tekliflerin hepsini reddetti ve yönetime, "Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi.

Avrupa'dan da Portekizli oyuncuya henüz bir teklif gelmedi. Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Fenerbahçe forması altında 80 maça çıkan Crespo, 5 gol attı ve 7 asist yaptı. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Miguel Crespo'dan transfer talebi
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