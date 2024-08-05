FENERBAHÇE HABERLERİ: Sofyan Amrabat teklifi belli oldu

Fred'in sakatlığı, Krunic'in de iki Lugano maçında sergilediği kötü futbol nedeniyle Fenerbahçe'de elzem hale gelen orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Guido Rodriguez'in West Ham United'la imza aşamasına gelmesinden sonra Sofyan Ambabat yeniden sarı lacivertlilerin gündeminde ilk sıraya yükseldi.

TEMAS VAR ANLAŞMA YOK

Manchester United'da kiralık olarak forma giyen, Fiorentina oyuncusu Ambrabat'ı transfer etmek için görüşmeleri yoğunlaştıran sarı lacivertliler, Faslı yıldız için bonuslarla birlikte toplamda 12 milyon Euro'yu gözden çıkarttı. Oyuncuya önerilen rakamda da kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açan Kanarya, rakamı 5 milyon Euro'ya kadar çıkartsa da henüz anlaşma sağlanamadı. Kulüp tarafında ise Fiorentina 15 milyon Euro'da diretirken gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi.

LİSTEDE 3 ADAY DAHA VAR

Geçtiğimiz sezon Manchester United'da 30 maçta oynayan ancak gol ve asist üretemeyen 27 yaşındaki Amrabat'ı İngiliz ekibi yeni sezonda düşünmüyor. Sarı lacivertliler ise Faslı oyuncuda görüşmelerin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşın yine Manchester United'lı Scott McTominay, Burney'li Sander Berge ve Nottingham Forest'lı Nicolas Dominguez ile temaslarını da sürdürüyor. (Hürriyet)