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Giriş Tarihi: 5.8.2024 11:27

Martin Braithwaite, eski kulübünü satın alıyor!

Dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alan Barcelona'nın eski oyuncusu Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübü Espanyol'u satın alıyor.

Martin Braithwaite, eski kulübünü satın alıyor!

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; 33 yaşındaki golcü, eski kulübü Espanyol'un yönetim şeklini beğenmediği ve yönetimle arasında sorun olduğu için La Liga ekibi satın almak istiyor. Braithwaite, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmış ve Brezilya takımlarından Gremio'ya imza atmıştı.

Martin Braithwaite, Forbes'in en zengin futbolcular listesinde yer alıyor. Braithwaite'nin Fransa'da bir giyim markası, İspanya'da bir restoranı, ABD'de 250 milyon euro değerinde bir emlak işletmesi ve daha birçok şirketi bulunuyor.

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Martin Braithwaite, eski kulübünü satın alıyor!
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