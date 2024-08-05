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Giriş Tarihi: 5.8.2024

Sara transferi tarihe geçti!

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki orta saha için Norwich City’ye 18 milyon Euro (653 milyon TL) bonservis ödeneceğini açıkladı

Sara transferi tarihe geçti!
G.Saray, önceki gece İstanbul'a getirdiği Gabriel Sara'nın transferini dün açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Norwich City'ye 18 milyon Euro (653 milyon TL) bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Bu rakamın 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte verileceği bildirildi. Ayrıca Brezilyalı futbolcuyla da 5 sezonluk sözleşme imzalandığı aktarıldı. Sara'nın her bir sezon için 2 milyon 750 bin Euro maaş alacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın en pahalı transferi oldu. Rekor 17 milyon Euro ile Mario Jardel'deydi.
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Sara transferi tarihe geçti!
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