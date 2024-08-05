Sara transferi tarihe geçti!

G.Saray, önceki gece İstanbul'a getirdiği Gabriel Sara'nın transferini dün açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Norwich City'ye 18 milyon Euro (653 milyon TL) bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Bu rakamın 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte verileceği
bildirildi. Ayrıca Brezilyalı futbolcuyla da 5 sezonluk sözleşme imzalandığı aktarıldı. Sara'nın her bir sezon için 2 milyon 750 bin Euro maaş alacağı
ifade edildi. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın en pahalı transferi oldu. Rekor 17 milyon Euro ile Mario Jardel'deydi.