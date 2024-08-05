Son dakika Fenerbahçe haberi: Rodrigo Becao’ya sürpriz talip! Bonservisini duyurdular...

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao'nun İtalya'dan talibi çıktı. İtalyanlar, Becao için Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedelini de açıkladı.

28 yaşındaki Becao, 2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle toplam 30 maç kaçırmıştı.

Bu sezon Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadığı öne sürülen Rodrigo Becao için İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

La Stampa'nın geçtiği habere göre Torino, Rodrigo Becao'yu gündemine aldı. Las Palmas'tan stoper Saul Coco'yu renklerine bağlayan Torino'nun söz konusu bölgeye bir takviye daha yapacağı vurgulandı.

Haberde Torino Teknik Sorumlusu Davide Vagnati'nin geçtiğimiz sezon da Rodrigo Becao'yu istediği ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih ettiği hatırlatıldı.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao için istediği bonservise de değinildi.

Buna göre Sarı-Lacivertlilerin 28 yaşındaki stoper için 10 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile toplam 22 maça çıkan Becao, 1640 dakika sahada kaldı.