Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Immobile farkı!

Beşiktaş yeni yönetimi, yeni hocası ve yeni transferleriyle ilk resmi maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı süper kupa finalinde farklı yendi ve kupayı müzesine götürdü.

Hiç kuşkusuz siyah beyazlıların zor maçı kolaya çevirmesinde şövalye ünvanlı yıldız oyuncusu Ciro Immobile'nin golleri, oyunu ve rakip savunmaya uyguladığı baskılı futbolu etkili oldu. Portekizli yıldız Rafa Silva, Fernandes ve Rashica ile kısa sürede uyum sağlaması oyun geçişlerini hızlandırdı. Pas alış verişleriyle takıma nefes aldırdı ve oyunu rahatlattı.

TARAFTARLAR ONU ÇOK SEVİYOR

Alınan bu farklı galibiyet Beşiktaş taraflarını oldukça memnun etti. Kara Kartal'a gönül verenler takımın bu sezon hem şampiyon olacağından hem de Immobile'nin gol krallığı tahtına oturacağından emin görünüyor. Siyah Beyazlılar İtalyan yıldıza çabuk ısındı ve kendisinden iyi bir elektrik aldı. Taraftarlar bu sezon Immobile şarkıları duyacaksınız diyorlar.

BAŞKAN HASAN ARAT TAKIMDAN MEMNUN

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yeni bir yönetim olmasına rağmen alınan 2 kupa ve finalde 2 büyük takımı yenen takımının oyundan çok memnun görünüyor. Tüm ekibe ve yönetime teşekkür eden Başkan Hasan Arat, yapılan transferlerin ve alınan kararların meyvesini almaya başladıklarını ifade etti. Transferlerin bitmediğini söyleyen Arat, bu başarıların devamının geleceğini ve özlenen bir Beşiktaş'ı izlettireceklerini sözlerine ekledi.