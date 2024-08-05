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Giriş Tarihi: 5.8.2024 14:53 Son Güncelleme: 5.8.2024 15:02

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Krunic'e takım aranıyor!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, gözden çıkardığı ve yeni sezon planlamasında düşünmediği Rade Krunic için kulüp arayışlarını hızlandırdı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Krunic’e takım aranıyor!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rade Krunic ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'in bonservisi için de 3.5 milyon Euro verdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Bosna Hersekli oyuncu gözden çıkarıldı. Sarı-Lacivertli kulüp, menajeriyle sürekli görüşme halinde. Oyuncu için kulüp arayışları hızlandırıldı.

MOURINHO ŞAŞKIN

Bu arada göreve geldikten sonra tecrübeli oyuncuya forma şansı veren Mourinho'nun da büyük şaşkınlık içerisinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'deki Krunic'in Milan'daki Krunic olduğuna Portekizli hocanın inanmadığı aktarıldı. Mourinho'nun da Krunic konusunda artık ısrar etmeyeceği ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı belirtildi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Krunic'e takım aranıyor!
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