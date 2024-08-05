Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Sander Berge için geri sayım!

Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha transferi için gaza basan Fenerbahçe, listesindeki isimler için hummalı bir çalışma içinde. Jose Mourinho'nun talimatları çerçevesinde görüşmelerini yürüten sarı-lacivertliler, Portekizlinin ilk sıraya yazdığı Sander Berge'yle anlaşma sağladı.



Burnley'de haftalık 40 bin pound kazanan ve takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu olan Norveçli'ye aldığının iki katı maaş teklif edildi.

Berge de Fenerbahçe'nin bu teklifine 'evet' dedi.



15 MİLYON EURO'YA ÇIKTI



Oyuncu kısmını çözen yönetim, İngiliz ekibiyle pazarlıklara ise devam ediyor. Geçen sezon Sheffield United'dan 13 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncu için Burnley, 25 milyon euro talep ediyor.



Fenerbahçe'nin ise 15 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi. Kulüpler arasındaki pazarlıklar, olumlu ya da olumsuz bu hafta netleşecek. Transferde bir sonuca varılamazsa rota diğer adaylara dönecek. Bu hafta bir oyuncu İstanbul'a gelecek.



ALT LİGDE OYNAMAK İSTEMİYOR



İngiliz medyası, Berge'nin Championship'te forma giymek istemediğini ve bu nedenle ayrılmayı kafasına koyduğunu vurguladı.

Oyuncu, geçen sezon birçok istatistikte ise Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri'nin ardından ikinci sırada yer alıyordu. (Fotomaç)

