Son dakika haberi: Selçuk İnan, Galatasaray’dan 2 isim istiyor!

Transferin hareketli ekiplerinden Gaziantep FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Güneydoğu temsilcisi, iç piyasada operasyona başladı.

GALATASARAY'DAN 2 İSTEĞİ VAR

Gündemdeki 2 isim Galatasaray'dan; Taylan Antalyalı ve Cicaldau. Daha önce Taylan konusunda görüşmelerde bulunan, fakat tecrübeli orta saha oyuncusunun yüksek maaş talebi nedeniyle geri adım atan kırmızı-siyahlılar, başarılı futbolcuyla bir görüşme daha yapacak.

CICALDAU KİRALIK

Ayrıca Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Cicaldau'nun da kiralanması hedefleniyor. Hafta içinde her iki oyuncu konusunda yoğun trafik yaşanacak.