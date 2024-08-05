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Giriş Tarihi: 5.8.2024 11:35

Son dakika haberi: Selçuk İnan, Galatasaray'dan 2 isim istiyor!

Son dakika haberi: Gaziantep FK, Galatasaray'da gözden düşen iki oyuncuyu gündemine aldı.

Son dakika haberi: Selçuk İnan, Galatasaray’dan 2 isim istiyor!

Transferin hareketli ekiplerinden Gaziantep FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Güneydoğu temsilcisi, iç piyasada operasyona başladı.

GALATASARAY'DAN 2 İSTEĞİ VAR

Gündemdeki 2 isim Galatasaray'dan; Taylan Antalyalı ve Cicaldau. Daha önce Taylan konusunda görüşmelerde bulunan, fakat tecrübeli orta saha oyuncusunun yüksek maaş talebi nedeniyle geri adım atan kırmızı-siyahlılar, başarılı futbolcuyla bir görüşme daha yapacak.

CICALDAU KİRALIK

Ayrıca Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Cicaldau'nun da kiralanması hedefleniyor. Hafta içinde her iki oyuncu konusunda yoğun trafik yaşanacak.

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Son dakika haberi: Selçuk İnan, Galatasaray'dan 2 isim istiyor!
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