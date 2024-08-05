‘Süper’ Kupa ‘süper’ reyting

Beşiktaş'ın, G.Saray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yendiği Süper Kupa finali, futbolseverleri ekran başına kilitledi. ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanan derbi en çok izlenen program oldu.
Daha 21. saniyede gol perdesinin açıldığı maç, yüz program içinde birinciliği elde etti. Tüm Kişiler
'de %11,26 izlenme oranı ve %42,15 izlenme payı, AB Sosyal Statü
'de %9,93 izlenme oranı ve %44,28 izlenme payı +20 ABC1
'de ise %12,39 izlenme oranına ve %44,79 izlenme payına ulaşan Süper Kupa mücadelesi, ATV'ye üç kategoride de birincilik getirdi.
A SPOR'DAN MUHTEŞEM YAYIN
Süper Kupa heyecanı saat 20.45'te başlarken A Spor sezonun ilk resmi maçının heyecanını sabah erken saatlerden kupa töreni sonrasına kadar ekranlara taşıdı.
Yorumcuları, muhabirlerin gün boyu aktardığı bilgiler ve özel röportajlar, futbolseverleri ekrana kiletledi. Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor bir finali daha A'dan Z'ye ekranlara taşımanın gururunu yaşadı.