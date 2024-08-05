‘Süper’ Kupa ‘süper’ reyting

Beşiktaş'ın, G.Saray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yendiği Süper Kupa finali, futbolseverleri ekran başına kilitledi.Daha 21. saniyede gol perdesinin açıldığı maç,'de %11,26 izlenme oranı ve %42,15 izlenme payı,'de %9,93 izlenme oranı ve %44,28 izlenme payı +20'de ise %12,39 izlenme oranına ve %44,79 izlenme payına ulaşan Süper Kupa mücadelesi, ATV'ye üç kategoride de birincilik getirdi.Süper Kupa heyecanı saat 20.45'te başlarkenYorumcuları, muhabirlerin gün boyu aktardığı bilgiler ve özel röportajlar, futbolseverleri ekrana kiletledi.