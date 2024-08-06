BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın istediği Federico Chiesa 15 milyon Euro

Beşiktaş, Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Siyah-Beyazlılar'da yeni transferlerden Ciro Immobile 2, Rafa Silva ise 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Yeni transferlerinin performansıyla yüzü gülen Beşiktaş, bir başka yıldız isim için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın, Juventus forması giyen İtalyan yıldız Federico Chiesa için girişimlere başladığı kaydedildi. Kartal'ın, Chiesa'yı transfer listesine eklediği ve oyuncunun transferi hakkında bilgi aldığı haber detayında aktarıldı.

15 MİLYON EURO

İtalyan basını, Federico Chiesa için Juventus'un istediği bonservis bedelini açıkladı. Çıkan habere göre, Torino temsilcisinin Chiesa için 15 milyon Euro istediği belirtildi. Beşiktaş, bu rakamı daha da aşağı düşürmek için temaslara başladı. Sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun Juve'de geleceği olmadığının altı çizildi. Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 37 maçta sahaya çıkan Federico Chiesa, 10 gol ve 3 asistlik performansa imza attı. (Sporx)