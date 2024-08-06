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Giriş Tarihi: 6.8.2024 10:49

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da Joao Felix sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İspanya'daki geleceği belirsiz olan Joao Felix ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Ada ekibiyle anlaşamayan Felix'te ibre Fenerbahçe'ye çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da Joao Felix sürprizi

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix, bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'e geri döndü. Madrid ekibi, yıldız futbolcu ile yollarını ayırmayı planlarken, beklenen teklifi alamadı. Portekizli oyuncu ise Barcelona'dan teklif gelmesini bekliyor. Felix için Premier Lig'den Aston Villa teklifte bulundu. 2019'da yaklaşık 130 milyon dolar karşılığında Felix'i kadrosuna katan Atletico Madrid, gelen teklifi yetersiz buldu. Madrid ekibi beklenen bonservis karşılamazsa, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği aktarılıyor.

BENFICA ÇEKİLDİ
Öte yandan Barcelona'dan teklif gelmediği takdirde Felix'in Sarı-Lacivertli ekibe vatandaşı Jose Mourinho faktörü nedeniyle sıcak baktığı belirtiliyor. Portekizli oyuncunun eski takımı Benfica'da başkan Rui Costa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Felix'i kadrolarına katmak istediklerini fakat ekonomik olarak bunun mümkün olmadığını söylemişti. (Akşam)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da Joao Felix sürprizi
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