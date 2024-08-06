FENERBAHÇE HABERLERİ: Lille - Fenerbahçe canlı | "İlk yapılması gereken kaleyi gole kapatmak"

NE DEDİLER?

- Fenerbahçe, bugün Lille karşısında nasıl oynamalı? Maçtan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

ÖMER ÜRÜNDÜL - ORTA ÜÇLÜ ENERJİSİ YÜKSEK OYUNCULARDAN KURULMALI

Fenerbahçe, 3. ön eleme için oldukça zor bir kura çekti. Lille oturmuş bir sistemi olan, temposu yüksek bir takım. Fenerbahçe'de ise daha henüz taşlar yerine tam oturmuş değil. Önemli yeni transferlerden daha katkı alınamıyor. Jose Mourinho'nun bu maça özgü olarak çok dikkatli bir taktik strateji hazırlaması lazım. Bilhassa orta üçlü enerjik oyunculardan kurulmalı. Defans bloğu geniş alanda yakalanmamalı ve kontrollü bir futbol ilk maç için avantajlı bir skor getirebilir.

GÜRCAN BİLGİÇ - MOURINHO MİNİMUM RİSKLE RAKİBİNE AZAP ÇEKTİRECEK

Aslında Mourinho, eleme maçlarının şifresini Lugano eşleşmesi gerçekleştiğinde verdi. Dedi ki; "Kendi stadımıza avantajlı gitmek istiyoruz." Kupa koleksiyoncusu bir teknik adam, bu kritik eşleşmede ve Şampiyonlar Ligi yolunda riski minimuma indirip rakibine 'azap' çektirecektir. Fransızlar da geçen seneki kadrolarından önemli oyuncular kaybettiler. Olimpiyatlar nedeniyle de küçük bir statta oynamak durumundalar. Sezon başı olması, karşımıza tam bir 'ustalar savaşı'nı getiriyor. Mourinho kenarda, Tadic ve Dzeko sahada müthiş yönetmenler olarak ve Ferdi ile Maximin gibi enerji depoları ile Fenerbahçe, Lille'e tuzak kuracak ve işlemesi için sabırla bekleyecek.

BÜLENT TİMURLENK - İLK YAPILMASI GEREKEN KALEYİ GOLE KAPATMAK

Mourinho, imza attıktan sonra Şampiyonlar Ligi grupları öncesinde 3 tur geçmenin zorluğundan bahsediyordu. Bu, kadrosuna güvenip güvenmemekle alakalı değildi. Milli takımdan geç gelen oyuncular, yoğun sıcaktaki idmanlar… Kendisine sorsanız, 'hazır değiliz' derler. Ama takvim bugün Lille karşısına çıkmayı gerektiriyor. Portekizli'nin derinde bekleyip geçiş hücumlarıyla gol arayacağını tahmin ediyorum. Karşı tarafta Jonathan David gibi bir tehlike varken F.Bahçe'nin elinde orta saha derinliğine geldiği zaman oyunu yönlendirebilen Dzeko var. Deplasmanda ilk maçı oynuyorsanız denginiz bir rakip karşısında ilk yapmanız gereken, kalenizi gole kapatmak ya da az gol yemektir.

Başa baş bir mücadele bekliyorum.