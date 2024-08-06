FENERBAHÇE HABERLERİ: Lille - Fenerbahçe canlı | "İlk yapılması gereken kaleyi gole kapatmak"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. 2. turda İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyen sarı-lacivertliler, alacağı iyi bir sonuçla mücadelede rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Eşleşmenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.
YENİLER KADRODA OLACAK
Fenerbahçe'de zorlu mücadelede sakatlığı olan Fred forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldızın yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek ile birlikte Mert Hakan'ın görev yapması bekleniyor. Bu arada Kanarya'nın yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri de kadroda olacak.
EDIN DZEKO ÖZEL HAZIRLANDI
Lugano ile oynanan iki maçta attığı 4 golle turun mimarı olan Edin Dzeko, yine Fenerbahçe'nin en öndeki silahı olacak. En-Nesyri transferi sonrası performansıyla formayı kolay kolay teslim etmeyeceğinin mesajını veren 38'lik Bosna Hersekli forvetin Lille'e özel olarak hazırlandığı ve bu gece de ağları sarsarak kendini göstermeyi hedeflediği öğrenildi.
LILLE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lille: Chevalier, Meunier, Ribeiro, Diakite, Gudmundsson, Andre, Gomes, Zhegrova, Cabella, Haraldsson, David
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan (Krunic), Tadic, Szymanski, Ferdi (Maximin), Dzeko
NE DEDİLER?
- Fenerbahçe, bugün Lille karşısında nasıl oynamalı? Maçtan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
ÖMER ÜRÜNDÜL - ORTA ÜÇLÜ ENERJİSİ YÜKSEK OYUNCULARDAN KURULMALI
Fenerbahçe, 3. ön eleme için oldukça zor bir kura çekti. Lille oturmuş bir sistemi olan, temposu yüksek bir takım. Fenerbahçe'de ise daha henüz taşlar yerine tam oturmuş değil. Önemli yeni transferlerden daha katkı alınamıyor. Jose Mourinho'nun bu maça özgü olarak çok dikkatli bir taktik strateji hazırlaması lazım. Bilhassa orta üçlü enerjik oyunculardan kurulmalı. Defans bloğu geniş alanda yakalanmamalı ve kontrollü bir futbol ilk maç için avantajlı bir skor getirebilir.
GÜRCAN BİLGİÇ - MOURINHO MİNİMUM RİSKLE RAKİBİNE AZAP ÇEKTİRECEK
Aslında Mourinho, eleme maçlarının şifresini Lugano eşleşmesi gerçekleştiğinde verdi. Dedi ki; "Kendi stadımıza avantajlı gitmek istiyoruz." Kupa koleksiyoncusu bir teknik adam, bu kritik eşleşmede ve Şampiyonlar Ligi yolunda riski minimuma indirip rakibine 'azap' çektirecektir. Fransızlar da geçen seneki kadrolarından önemli oyuncular kaybettiler. Olimpiyatlar nedeniyle de küçük bir statta oynamak durumundalar. Sezon başı olması, karşımıza tam bir 'ustalar savaşı'nı getiriyor. Mourinho kenarda, Tadic ve Dzeko sahada müthiş yönetmenler olarak ve Ferdi ile Maximin gibi enerji depoları ile Fenerbahçe, Lille'e tuzak kuracak ve işlemesi için sabırla bekleyecek.
BÜLENT TİMURLENK - İLK YAPILMASI GEREKEN KALEYİ GOLE KAPATMAK
Mourinho, imza attıktan sonra Şampiyonlar Ligi grupları öncesinde 3 tur geçmenin zorluğundan bahsediyordu. Bu, kadrosuna güvenip güvenmemekle alakalı değildi. Milli takımdan geç gelen oyuncular, yoğun sıcaktaki idmanlar… Kendisine sorsanız, 'hazır değiliz' derler. Ama takvim bugün Lille karşısına çıkmayı gerektiriyor. Portekizli'nin derinde bekleyip geçiş hücumlarıyla gol arayacağını tahmin ediyorum. Karşı tarafta Jonathan David gibi bir tehlike varken F.Bahçe'nin elinde orta saha derinliğine geldiği zaman oyunu yönlendirebilen Dzeko var. Deplasmanda ilk maçı oynuyorsanız denginiz bir rakip karşısında ilk yapmanız gereken, kalenizi gole kapatmak ya da az gol yemektir.
Başa baş bir mücadele bekliyorum.