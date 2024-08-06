GALATASARAY HABERLERİ: Brezilyalı astronot: Gabriel Sara

- Brezilya'nın en iyi akademilerinden olan Sao Paulo'da yetişti. Sao Paulo'daki ilk günlerinde taraftarlar, 'Sara futbolcuysa biz de astronotuz' eleştirileri yapsa da Sara, bunların hepsini haksız çıkardı. 'Astronot' lakabı bu günden sonra kendisiyle özdeşleşti.

- 10 milyon Euro'ya transfer olduğu Norwich City'de Dean Smith ile yapamadığı patlamayı David Wagner ile gerçekleştirdi. Hücuma dönük 8 numarada kariyer sezonunu geçirerek yılı 14 gol-13 asistle bitirdi.



- İngiltere Championship'te attığı 13 golün 3'ünü dribbling ve seri çalımlar sonrası ağlara yolladı. Ceza sahası içine gerçekleştirdiği sürpriz koşularla 6 gol atarken bunların 3'ünü kafayla bitirdi. Championship'in geçen sezon maç başına kilit pas sayısı (2.6) en yüksek 3. oyuncusu oldu.



- Kariyer sezonunu yaşadığı geride kalan dönemde ligdeki 12 asistinin 6'sını duran toptan yaparken bunların 5'ini kornerden servis etti.



- Geçen sezon ligde en iyi 11'e seçilip 53 maçta forma giyen Brezilyalı, 46 karşılaşmanın tamamında sahada kalarak istikrarlı bir grafik çizdi.

"PROJEYİ ANLATTILAR HEYECANLANDIM"

Okan Buruk ile Florya'da buluşan Brezilyalı oyuncu, hocası ile sohbet etti. Sara, yaptığı ilk açıklamada ise şunları söyledi:



"Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Taraftarlarımız çok heyecanlı. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız."

SARA'YA TORREİRA TARİFESİ

Norwich'teki ücretini 3'e katlayarak Galatasaray'a imza atan Gabriel Sara'ya 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödenecek. İmaj hakkıyla birlikte Brezilyalı 8 numara her sezon 3.5 milyon Euro kazanacak. Bu mali şartların aynısı Arsenal'den geldiği dönemde Torreira'ya uygulanmıştı. Uruguaylı ön libero sergilediği performansla zam aldı ve geçen sezon ortasında sözleşmesini uzattı.