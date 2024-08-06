GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau da Westerlo’ya gidiyor

Galatasaray'dan Emin Bayram'ı kadrosuna katan Westerlo, bir ismi daha gözüne kestirdi. Westerlo, Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau için resmi teklif yaptı. Habere göre Belçika ekibi, oyuncunun maaşının belli bir kısmını karşılayıp kadrosuna katmak istiyor.

6.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Henüz bir anlaşma sağlanamazken Westerlo ile Galatasaray arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Galatasaray'ın Craiova'dan 6.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Rumen oyuncu, geçtiğimiz sezonu da Konyaspor'da kiralık geçirdi. Galatasaray formasıyla toplamda 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki on numaranın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. (Play Spor)