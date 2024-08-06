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Giriş Tarihi: 6.8.2024 15:00

GALATASARAY HABERLERİ: Gabriel Sara transferine Hannover tepkisi

Galatasaray'ın Derrick Köhn'ü transfer ettiği Hannover 96'dan, Sarı Kırmızılılar'ın Gabriel Sara'yı rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmasına tepki geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Gabriel Sara transferine Hannover tepkisi

Galatasaray, Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların rekor bedelle yaptığı bu transfer Almanya'da da ses getirdi. Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Derrick Köhn transferi için sarı kırmızılı kulüpten alacağı bulunan Almanya 2. Lig takımı Hannover 96, bu duruma tepki gösterdi.

Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, Alman gazetesinde yer alan açıklamasında "Böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyoruz. Buna son verilmeli!" ifadelerini kullandı. Haberde, Galatasaray'ın Köhn'ün transferinden kaynaklanan ödemenin tarihini ertelemeyi veya yeni bir anlaşma yapmayı önerdiği ancak Alman kulübünü bunu reddettiği ifade edildi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Gabriel Sara transferine Hannover tepkisi
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