GALATASARAY HABERLERİ: Mathias Lövik’ten Cimbom’a kanca

Transferler için yoğun mesai harcamaya devam eden Galatasaray yönetimi, sol bek takviyesi için kolları sıvadı. Derrick Köhn'den savunma anlamında bir türlü istediği verimi alamayan Cimbom, yeni sol bek transferi için atağa geçti. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Molde'nin genç oyuncusu Mathias Lövik için girişimlere başladığı iddia edildi. 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lövik'in sosyal medya hesabından yaptığı hareketler Galatasaray taraftarları arasında merak uyandırdı.

Molde'nin yıldızı Lövik, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı. Sol ayaklı genç oyuncu bir sarı-kırmızılı taraftarın "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" yorumunu da beğendi. Galatasaray'ın Mathias Lövik için Molde yönetimiyle bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında... (Fotomaç)