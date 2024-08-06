Mario Branco: Aziz Yıldırım’ın Mourinho ile kendi reklamını yapmasına fırsat vermedim

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho'nun göreve getiriliş hikayesini L'Equipe anlattı. İşte Mario Branco'nun açıklamaları...

"Dürüst olmam gerekirse, Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'ya yaklaşarak kendi reklamını yapmasına fırsat vermedim. Lig bittiğinde, Avrupa'dakiler peşine düşmeden, soluğu Mourinho'nun yanında aldım. Fenerbahçe'yi detaylı bir şekilde tanıtmak için 110 sayfalık bir rapor hazırladım ve ona sunduğumuz bu meydan okuma Jose'yi etkiledi.

İkinci buluşma Portekiz'de oldu ve Jorge Mendes ile Ali Koç da sürece dahil oldular. Süper Lig'in en büyük teknik direktörünü getirmek için Fenerbahçe başkanı büyük imkanlar sundu. 99 puan ve yalnızca bir mağlubiyetle sezonu tamamlamayı başarmıştık, bu kulüp tarihinin en yüksek ikinci puanıydı. Ancak Galatasaray'ın ardından ikinci olduk. Son lig şampiyonluğumuzu da 2014'te kazanmıştık. Çıtayı bir seviye daha yukarıya çıkarmamız gerekiyordu. Jose Mourinho şimdi Fenerbahçe'de, ligdeki her maçı kazanmak için kurulmuş bir takıma sahip. İstisnasız, hepsini..."