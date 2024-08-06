SON DAKİKA: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde avantaj arıyor! Lille maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

LILLE: Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Meunier; André, Angel Gomes; Gudmundsson, Cabella, Haraldsson; David

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, Krunic, İsmail Yüksek, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.