TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Onuachu ya da Weghorst bekleniyor

ABDULLAH AVCI İKİSİNE DE ONAY VERDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı da durumun bir an önce netleşmesini bekliyor. Lig başlamadan transferin belli olmasını isteyen tecrübeli hocanın, her iki oyuncuya da onay verdiği ve hangisi gelirse gelsin takıma katkı sağlayacağını düşündüğü belirtildi. Şu ana kadar transferde hatasız ilerlediklerini kaydeden Avcı'nın, en kısa sürede santrforun bitirilmesi yönündeki talebini yönetime ilettiği kaydedildi.