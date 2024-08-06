Ülkemizi Avrupa’da temsil eden takımlarımızın play-off turundaki rakipleri belli oldu

ASLAN'A YOUNG BOYS
SÜPER Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray'ın Avrupa yürüyüşü Devler Ligi playoff'undan başlıyor. Sarıkırmızılıların adını gruplara yazdırmasının yolu İsviçre ekibi Young Boys'u elemesinden geçiyor. İlk maç 20 veya 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş ise 27 veya 28 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Temsilcimiz rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girecek. Elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.
Aslan geçen sezon mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardından 3. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne gerilemişti.
OKAN BURUK'SUZ EŞLEŞME
Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan ilk, teknik direktör Okan Buruk ise Young Boys ile oynanan iki karşılaşmada takımla olamayacak.
Geçen sezon UEFA
Avrupa Ligi
son 16 playoff
turunda Sparta Prag ile oynadığı karşılaşma sonunda yaşanan olaylarda Buruk, kırmızı kart görmüş,
cezası
onanmıştı.
KADRO DEĞERİ G.SARAY'IN 3'TE 1'İ KADAR
210.7 milyon Euro kadro değerine sahip Galatasaray'la kıyaslandığında Young Boys'un değeri düşük (63.7 milyon Euro). İsviçre temsilcisi ligde oynadığı ilk 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken 12 takım arasında son sırada. Maçlarını 31 bin 500 kapasiteli Wankddorf Stadı'ndı oynayan Young Boys, tarihinde 17 kez şampiyonluk yaşadı. Takımın en değerlisi 7.5 milyon Euro'luk Meschack Elia
LİLLE'İ ELERSE RAKİBİ S.PRAG-UNİON GALİBİ
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde gruplara kalmak için 2. eleme turundan mücadeleye başlayan Fenerbahçe, 3. turda Lille'i elerse Devler Ligi playoff'unda Slavia Prag (Çekya)-Union SG (Belçika) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İlk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta evinde, rövanşı 27 ya da 28 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. F.Bahçe, Lille'e elenirse Avrupa yolculuğuna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Sarı-lacivertliler geçen sezon Konferans Ligi'nde Union SG'ye Kadıköy'de 1-0 yenilmiş, deplasmanda 3-0 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ
AVRUPA Ligi mücadelesine playoff turundan başlayacak
olan Beşiktaş, FK Partizan (Sırbistan)-FC Lugano (İsviçre)
eşleşmesinin
galibiyle karşılaşacak. Siyahbeyazlılar ilk maçı 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 29 Ağustos'ta evinde oynayacak.
Fenerbahçe,
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
turunda Lugano'yu elemişti.
TRABZONSPOR
FIRTINA, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i elerse play-off Turu'nda Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İlk müsabakasına
22 Ağustos'ta evinde,
rövanşa 29 Ağustos'ta deplasmanda
çıkacak. Bordomavililer
elenirse mücadelesi
Konferans Ligi gruplarında
devam edecek.
BAŞAKŞEHİR
KONFERANS Ligi'ndeki temsilcimiz
3'üncü eleme turunda Gürcistan
ekibi FC Iberia 1999'u elemesi
halinde play-off turunda St Patrick's Athletic (İrlanda)-FC Sabah (Azerbaycan)
eşleşmesinin
galibiyle karşı karşıya gelecek.
22 Ağustos'ta deplasmanda
oynanacak maçın rövanşı 29
Ağustos'ta İstanbul'da.