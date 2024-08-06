Ülkemizi Avrupa’da temsil eden takımlarımızın play-off turundaki rakipleri belli oldu

SÜPER Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray'ın Avrupa yürüyüşü Devler Ligi playoff'undan başlıyor. Sarıkırmızılıların adını gruplara yazdırmasının yolu İsviçre ekibi Young Boys'u elemesinden geçiyor.Temsilcimiz rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girecek.Aslan geçen sezon mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardından 3. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne gerilemişti.Sarı-kırmızılılardaGeçen sezon UEFAAvrupa Ligison 16 playoffturundacezasıonanmıştı.210.7 milyon Euro kadro değerine sahip Galatasaray'la kıyaslandığında Young Boys'un değeri düşük (63.7 milyon Euro). İsviçre temsilcisi ligde oynadığı ilk 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken 12 takım arasında son sırada. Maçlarını 31 bin 500 kapasiteli Wankddorf Stadı'ndı oynayan Young Boys, tarihinde 17 kez şampiyonluk yaşadı. Takımın en değerlisi 7.5 milyon Euro'luk Meschack EliaŞAMPIYONLAR Ligi'nde gruplara kalmak için 2. eleme turundan mücadeleye başlayanİlk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta evinde, rövanşı 27 ya da 28 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.Sarı-lacivertliler geçen sezon Konferans Ligi'ndeAVRUPAolan Beşiktaş,eşleşmesiningalibiyle karşılaşacak. SiyahbeyazlılarFenerbahçe,Şampiyonlar Ligi 2. ön elemeturunda Lugano'yu elemişti.FIRTINA,İlk müsabakasına22 Ağustos'ta evinde,rövanşa 29 Ağustos'ta deplasmandaçıkacak. Bordomavililerelenirse mücadelesiKonferans Ligi gruplarındadevam edecek.KONFERANS3'üncü eleme turunda Gürcistanekibi FC Iberia 1999'u elemesihalindeeşleşmesiningalibiyle karşı karşıya gelecek.22 Ağustos'ta deplasmandaoynanacak maçın rövanşı 29Ağustos'ta İstanbul'da.