FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan yeni TFF için açıklama! "Doğru bildiklerini yapacaklarını gösterdiler"

"Seçim süreci hepimizi yordu, kırdı. Değişimden yana delegelerin bir harekette bulunması sokağa da bir umut oldu. İrade, cesaret ve yol haritası olsun yeter. Bu yeni TFF'den 8-9 tane kulüp başkanlığı yapmış tecrübeli isimler var. Kurullarda uzman isimlerin başa getirildiğini gördük. Hukuk ve spor tarafında tecrübeli insanlar var. En önemlisi niyet. Sosyal medyadan çok fazla baskı oluyor, yalpalamamak önemli. Bu yüzden cesaret lazım. Doğru bildiklerini yapacaklarını yeni TFF, kısa sürede kulüplere gösterdi. Futbolun ayağa kalkması gerektiğini hepimiz konuştuk.

"FUTBOL HALKA UMUT VERMELİ, SÜPER KUPA'DA GÖRDÜK"

Futbol birleştirici olmalı ve sokaktaki halka umut vermeli. Süper Kupa'da replikasını gördük, kaybeden taraf kazananı alkışladı. Taraftarlar iyi bir ortam sergiledi. İnşallah futbolu daha ileriye götüreceğiz. Futbolun sorunları yeni değil, 20 yıllık sorunlar var. Bizler de destek olmalıyız. Bu federasyon başarırsa, futbolumuz ayağa kalkar. Cezalar mesela tutarlı olmalı. Toplantılar sonucunda umutluyum. İnşallah Türk futbolu tez zamanda halka mutluluk verecek noktaya gelir."

