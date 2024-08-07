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Giriş Tarihi: 7.8.2024 14:22

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sander Berge'de teklif yükseltildi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da son olarak teknik direktör Jose Mourinho'nun Sander Berge için oldukça ısrarlı olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe Berge için teklifini yükseltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sander Berge’de teklif yükseltildi

Fred'in sakatlığı Fenerbahçe'nin transfer planlarını bir anlamda değiştirdi. Sambacı'nın yokluğunda acile eylem planını devreye sokan ve fırsat transferinden ziyade kaliteli bir oyuncu almak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'de ilk hedef Sander Berge... Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun bu transferde ısrarcı olmasından dolayı önceliğini Norveçliye verdi.

TEKLİF YÜKSELTİLDİ
Fenerbahçe yönetimi, Burnley'ye yaptığı teklifi 15 milyon Euro'ya yükseltti. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Burnley, Berge için 25 milyon Euro'da diretiyor. Yönetim ise fiyatı aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Sheffield United'dan 13.9 milyon Euro'ya transfer edilen Berge, Burnley'de 40 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Sander Berge'de teklif yükseltildi
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