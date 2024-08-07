FENERBAHÇE HABERLERİ: Sander Berge’de teklif yükseltildi

Fred'in sakatlığı Fenerbahçe'nin transfer planlarını bir anlamda değiştirdi. Sambacı'nın yokluğunda acile eylem planını devreye sokan ve fırsat transferinden ziyade kaliteli bir oyuncu almak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'de ilk hedef Sander Berge... Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun bu transferde ısrarcı olmasından dolayı önceliğini Norveçliye verdi.

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Fenerbahçe yönetimi, Burnley'ye yaptığı teklifi 15 milyon Euro'ya yükseltti. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Burnley, Berge için 25 milyon Euro'da diretiyor. Yönetim ise fiyatı aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Sheffield United'dan 13.9 milyon Euro'ya transfer edilen Berge, Burnley'de 40 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. (Fotomaç)

