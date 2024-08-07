Fenerbahçe maçı sonrası Lille’i deplasman korkusu sardı!

LE FIGARO: Bruno Genesio, Arsène Wenger'in ardından kariyerinde Guardiola ve Mourinho'yu yenen ikinci Fransız teknik direktör oldu. Ancak Lille için henüz hiçbir şey bitmiş değil. Türklerin fiziksel üstünlüğü Mourinho'nun adamlarının biraz daha tehlikeli görünmesini sağladı. İşi bitirmek için bir hafta sonra İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda sahaya çıkacak olan Lille için henüz hiçbir şey bitmiş değil. Ancak çılgın bir atmosferde, Lille'in play-off'lara kalabilmesi için sinirlerine hakim olması ve karakterini göstermesi gerekecek.