Fenerbahçe maçı sonrası Lille’i deplasman korkusu sardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lille'e uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.
Lille-Fenerbahçe karşılaşması Avrupa basınının da gündemindeydi. İşte maç sonrası yapılan yorumlar...
EUROSPORT FRANSA: Kurtuluş gibi bir gol. Lille, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu eşleşmesinin ilk ayağında Fenerbahçe karşısında uzatma dakikalarında (2-1) galibiyete uzandı. Lille oyuncuları bir süre için berabere kalacaklarını düşündüler ki bu hayal kırıklığı olurdu. Play-off'lara kalmak istiyorlarsa önümüzdeki hafta Türkiye'de bunu kanıtlamaları gerekecek.
SPORTS.FR: Görev tamamlandı! Gelecek hafta heyecan dolu bir rövanş maçı için Türkiye'ye gitmeden önce Les Dogues, Salı günü üçüncü ön eleme turunun ilk ayağını 2-1 kazanan Fenerbahçe karşısında küçük bir avantaj elde etme fikrine sahipti. Zorlu bir zafer!
L'EQUIPE: Lille, Fenerbahçe karşısında 2-1'lik haklı bir galibiyet elde etti. Gruptan çıkmak istiyorlarsa önümüzdeki Salı günü İstanbul yanardağında oynanacak rövanş maçında bu üstünlüğü korumaları gerekiyor.
LE FIGARO: Bruno Genesio, Arsène Wenger'in ardından kariyerinde Guardiola ve Mourinho'yu yenen ikinci Fransız teknik direktör oldu. Ancak Lille için henüz hiçbir şey bitmiş değil. Türklerin fiziksel üstünlüğü Mourinho'nun adamlarının biraz daha tehlikeli görünmesini sağladı. İşi bitirmek için bir hafta sonra İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda sahaya çıkacak olan Lille için henüz hiçbir şey bitmiş değil. Ancak çılgın bir atmosferde, Lille'in play-off'lara kalabilmesi için sinirlerine hakim olması ve karakterini göstermesi gerekecek.