Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbulspor oyuncusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı!
Giriş Tarihi: 7.8.2024 14:56 Son Güncelleme: 7.8.2024 15:14

İstanbulspor oyuncusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı!

Süper Lig'de küme düşen ve TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan İstanbulspor, oyuncusu Baran Alp Vardar'ın kansere yakalandığını açıkladı.

İstanbulspor oyuncusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı!

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcu Baran Alp Vardar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Genç oyuncu için kanser teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar'a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız" denildi.



İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile futbolcular Baran Alp'i hastanede ziyaret ederek moral verdi.

Yapılan bu açıklama sonrası birçok kulüp de geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde A takıma yükselen Baran Alp, Süper Lig'de 3 maçta forma giydi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbulspor oyuncusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA