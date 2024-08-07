İstanbulspor oyuncusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı!





İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile futbolcular Baran Alp'i hastanede ziyaret ederek moral verdi.



Yapılan bu açıklama sonrası birçok kulüp de geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde A takıma yükselen Baran Alp, Süper Lig'de 3 maçta forma giydi.