TRABZONSPOR HABERLERİ: Arseniy Batagov da Fırtına’ya kapıldı

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, 10: transferini de tamamladı… Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sol stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını başlatan Bordo-Mavililer, birçok isimle temasa geçmiş ve son olarak Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen Arseniy Batagov isminde karar kılmıştı.

RAPİD WİEN MAÇINDA KADRODA

22 yaşındaki oyuncunun alınması yönünde özellikle scout ekibinin sunduğu olumlu rapor sonrası görüşmeler başladı. Yapılan pazarlıklarda önce kulübüyle bonservisi konusunda anlaşma sağlandı. Ardından da futbolcu ikna edildi. Batagov yarın Rapid Wien ile oynanacak Avrupa Ligi 3. eleme turu maçının kadrosunda olacak. Hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Arseniy Batagov, 2022'de imza attığı Zorya Luhansk'ta 63 karşılaşmada forma giyip 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.