TRABZONSPOR HABERLERİ: Weghorst tamam, sıra Burnley’de

Trabzonspor'un uzun süredir transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Wout Weghorst transferiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, Burnley ile yaptığı görüşmelerde ise İngiliz ekibiyle aradaki farkı kapatmak üzere... Burnley, 6 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim yapma kararı aldı. Transferle alakalı olarak Trabzonspor, yoğun bir şekilde pazarlıklarına devam ediyor. Transferde oyuncu tarafının istekli olması Trabzonspor'un transferde elini güçlendiriyor. Kulübün, görüşmelerde önemli mesafe katettiği öğrenildi.

AJAX DA İSTİYOR

Hollanda Ligi ekibi Ajax'ın da radarında bulunan Weghorst'un, kesin olarak Burnley'le yola devam etmeme kararı aldığı bildirildi. Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymişti. Weghorst, kiralık olarak görev yaptığı Beşiktaş'tan devre arasında ayrılmıştı. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın yolunu tutan Weghrost, sonrasında Ada temsilcisinde başarılı olamayıp Burnley'e dönmek durumunda kalmıştı. (Fanatik)