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Giriş Tarihi: 8.8.2024 16:45

Mikel Arteta'dan ilginç yöntem! Hırsız tutmuş...

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, oyuncularını hiç görülmemiş bir taktikle motive etmeye devam ediyor. İspanyol hocanın son kullandığı yöntem ise 'hırsızlık' oldu. 42 yaşındaki Arteta, takımın yemek yediği esnada oyuncularını adeta şoka uğrattı.

Mikel Arteta’dan ilginç yöntem! Hırsız tutmuş...

Londra ekibi Arsenal, Emirates Cup Final mücadelesinde 11 Ağustos'ta Lyon ile karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de 2024-25 sezonunun ilk hafta maçına çıkacak olan Arsenal, ligin ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de evinde Wolverhampton ile karşılaşacak.

ARTETA, PROFESYONEL HIRSIZ TUTMUŞ

The Athletic'te yer alan haber göre Mikel Arteta, öğrencilerinin yemek yediği sırada hırsızları odaya davet etti ve onlara takım üzerinde çalışmalarını söyledi. Yemeğin sonunda İspanyol hoca ayağa kalktı ve oyunculardan ceplerini boşaltmalarını istedi. Birçoğunun değerli eşyaları kaybolurken, Arteta bu numarayı oyuncularına her zaman tetikte olmaları gerektiğini öğretmek için kullandığı ifade edildi.

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Mikel Arteta'dan ilginç yöntem! Hırsız tutmuş...
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