Mikel Arteta’dan ilginç yöntem! Hırsız tutmuş...

ARTETA, PROFESYONEL HIRSIZ TUTMUŞ

The Athletic'te yer alan haber göre Mikel Arteta, öğrencilerinin yemek yediği sırada hırsızları odaya davet etti ve onlara takım üzerinde çalışmalarını söyledi. Yemeğin sonunda İspanyol hoca ayağa kalktı ve oyunculardan ceplerini boşaltmalarını istedi. Birçoğunun değerli eşyaları kaybolurken, Arteta bu numarayı oyuncularına her zaman tetikte olmaları gerektiğini öğretmek için kullandığı ifade edildi.