Mourinho’nun Fenerbahçesi zora girdi! Avrupa basını: "Fenerbahçe turu riske attı"

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, turu İstanbul'a bırakırken, Avrupa basını da oynanan karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. Fransa, İtalya ve İspanya'nın önde gelen gazeteleri, Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi sonrası turu zora soktuğunu yazdı.