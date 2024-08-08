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Giriş Tarihi: 8.8.2024 09:54 Son Güncelleme: 8.8.2024 10:03

Mourinho’nun Fenerbahçesi zora girdi! Avrupa basını: "Fenerbahçe turu riske attı"

Avrupa basını F.Bahçe’nin Lille karşısında aldığı mağlubiyeti gündemine taşıdı. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki serüveni Avrupa basınında geniş yer buluyor. Sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi  elemesinde  Lille’e deplasmanda 2-1 yenilmesi gazetelerde manşetlere taşındı.

Mourinho’nun Fenerbahçesi zora girdi! Avrupa basını: Fenerbahçe turu riske attı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, turu İstanbul'a bırakırken, Avrupa basını da oynanan karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. Fransa, İtalya ve İspanya'nın önde gelen gazeteleri, Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi sonrası turu zora soktuğunu yazdı.

İşte yazılanlar:

L'Equipe: Lille, Fenerbahçe'ye karşı hak ettiği bir galibiyet elde etti.

Footmercato: Lille, Fenerbahçe'yi uçuruma sürüklüyor. Lille, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin kokusunu hissetti.

Marca: Şampiyonlar Ligi'nde turun en güçlü iki takımı karşı karşıya geldi. Lille maçı 2-1 kazanarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını zora soktu.

Corriere dello Sport: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde alay konusu. Lille son dakika golüyle Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 2-1 mağlup etti.

La Gazzetta dello Sport: Bir önceki turda Lugano'yu eleyen Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lille deplasmanında kayıplara karıştı.

Sport: Lille karşısında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna çıkma şansı zor.

A Bola: Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Lille'e 2-1 mağlup oldu.

Record: Lille, Fenerbahçe'yi 2- 1 mağlup etti ve Jose Mourinho'yu tur için büyük riske attı.

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Mourinho’nun Fenerbahçesi zora girdi! Avrupa basını: "Fenerbahçe turu riske attı"
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