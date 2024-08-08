Mourinho’nun Fenerbahçesi zora girdi! Avrupa basını: "Fenerbahçe turu riske attı"

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, turu İstanbul'a bırakırken, Avrupa basını da oynanan karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. Fransa, İtalya ve İspanya'nın önde gelen gazeteleri, Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi sonrası turu zora soktuğunu yazdı.
İşte yazılanlar:
L'Equipe: Lille, Fenerbahçe'ye karşı hak ettiği bir galibiyet elde etti.
Footmercato: Lille, Fenerbahçe'yi uçuruma sürüklüyor. Lille, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin kokusunu hissetti.
Marca: Şampiyonlar Ligi'nde turun en güçlü iki takımı karşı karşıya geldi. Lille maçı 2-1 kazanarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını zora soktu.
Corriere dello Sport: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde alay konusu. Lille son dakika golüyle Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 2-1 mağlup etti.
La Gazzetta dello Sport: Bir önceki turda Lugano'yu eleyen Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lille deplasmanında kayıplara karıştı.
Sport: Lille karşısında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna çıkma şansı zor.